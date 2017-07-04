В годы войны он катал броню.

На Магнитогорском металлургическом комбинате празднуют 75-летие легенды – стана "2350". Во время Великой Отечественной войны там катали броневой лист. Впрочем, сегодня у продукции цеха мирное назначение.

Подробностей о стане мало – ранее о таких объектах широкой публике рассказывать было не принято. Известно, что он был изготовлен в 1935 году на заводе "Уралмаш" и отправлен в Запорожье. В 1941 году оборудование вместе с работниками и их семьями из Мариуполя эвакуировали в Магнитку.

1 июля 1942 года стан "2350" был принят в эксплуатацию. Он выполнял заказы преимущественно военного назначения: броня шла на бронекатера, броневые автомобили для переброски пехоты и так называемые "летающие танки", рассказали "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей комбината.

За 75 лет оборудование не раз модернизировалось. Сейчас планируется усовершенствовать работу нагревательных печей, внедрить новый рекуператор. На участке листоотделки устанавливают новые современные ножницы для отбора проб.

Сегодня стан "2350" производит лист для судостроения, мостостроения, машиностроения. В списке потребителей - заводы нефтегазовой отрасли, трубные, вагоностроительные предприятия России и стран ближнего и дальнего зарубежья.