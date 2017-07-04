Познакомившись со строительными технологиями.

Студенты из индийского университета Гуджарат посетили заводы и объекты строительного холдинга "Атомстройкомплекс". 150 иностранцев учатся по обмену в УрФУ, а у себя на родине изучают проектирование из стальных и железобетонных конструкций.

Во время экскурсии гости ознакомились с российскими строительными технологиями на примере стройплощадки высотного жилого комплекса "Чемпион Парк" и двух заводов – ООО ПСО "Теплит" и ООО "Завод "Берит".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Атомстройкомплекса", "Теплит" – одно из крупнейших строительных производств Урала, где изготавливают современный строительный материал – твинблок. Его особенность в том, что сырьем для производства служит зола – продукт переработки Рефтинской ГРЭС.

На память об экскурсии на предприятие "Атомстройкомплекса" у иностранцев останется сувенир - маленький кусочек твинблока.

"Строительная отрасль в Индии стремительно развивается, но подобных заводов по изготовлению твинблоков у нас нет. Для возведения домов мы преимущественно используем кирпич, потому что он дешевле. Мы 100% возьмем на заметку увиденное и, может быть, когда-то будем использовать твинблоки и в нашей стране", – пояснил студент из Индии Партх Ашокбай Патель.