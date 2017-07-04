×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Студенты из Индии посетили екатеринбургский "Чемпион Парк"Сегодня в 11:31

  • Текст

Познакомившись со строительными технологиями.

Студенты из индийского университета Гуджарат посетили заводы и объекты строительного холдинга "Атомстройкомплекс". 150 иностранцев учатся по обмену в УрФУ, а у себя на родине изучают проектирование из стальных и железобетонных конструкций.

Во время экскурсии гости ознакомились с российскими строительными технологиями на примере стройплощадки высотного жилого комплекса "Чемпион Парк" и двух заводов – ООО ПСО "Теплит" и ООО "Завод "Берит".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Атомстройкомплекса", "Теплит" – одно из крупнейших строительных производств Урала, где изготавливают современный строительный материал – твинблок. Его особенность в том, что сырьем для производства служит зола – продукт переработки Рефтинской ГРЭС.

На память об экскурсии на предприятие "Атомстройкомплекса" у иностранцев останется сувенир - маленький кусочек твинблока.

"Строительная отрасль в Индии стремительно развивается, но подобных заводов по изготовлению твинблоков у нас нет. Для возведения домов мы преимущественно используем кирпич, потому что он дешевле. Мы 100% возьмем на заметку увиденное и, может быть, когда-то будем использовать твинблоки и в нашей стране", – пояснил студент из Индии Партх Ашокбай Патель.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Митинг без причины

Митинг без причины

Признак… грядущих выборов.

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×