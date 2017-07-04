×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Федеральная налоговая служба обнародовала "черный список" стран Сегодня в 15:07

  • Текст

Читать поклонникам оффшоров!

Новый приказ ФНС утверждает список стран, которые не обмениваются с Россией налоговой информацией. В него вошли 108 стран и 18 территорий. Такой список обновляется ежегодно.

Новичков в нем не появилось, зато исключены Британские Виргинские острова и Южная Корея. Из привычных для российских бизнесменов в списке остались ОАЭ, Тайвань, Мальдивы и Сейшелы.

"Конечно, эти страны используются для вывода капитала из России. Список – начало борьбы с теневым бизнесом. Чтобы этого избежать, нужно создавать нормальную предсказуемую налоговую систему в стране. ФНС утверждает, что с каждым годом налогов становится меньше, платить проще, но на деле, налоги увеличиваются, а их администрирование усложняется. Ни в одной стране нет такого количества налогов, как в нашей", – заявил "Уралинформбюро" кандидат экономических наук, доцент УрГЭУ Евгений Стрельников.

Эксперт ожидает, что в России все-таки могут ввести налог с продаж. "К тому же, НДС планируют повысить с 18 до 22%. Поэтому говорить о том, что со стороны бизнесменов не будет бегства в оффшоры, не приходится", – заключил Стрельников.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Митинг без причины

Митинг без причины

Признак… грядущих выборов.

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×