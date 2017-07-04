Читать поклонникам оффшоров!

Новый приказ ФНС утверждает список стран, которые не обмениваются с Россией налоговой информацией. В него вошли 108 стран и 18 территорий. Такой список обновляется ежегодно.

Новичков в нем не появилось, зато исключены Британские Виргинские острова и Южная Корея. Из привычных для российских бизнесменов в списке остались ОАЭ, Тайвань, Мальдивы и Сейшелы.

"Конечно, эти страны используются для вывода капитала из России. Список – начало борьбы с теневым бизнесом. Чтобы этого избежать, нужно создавать нормальную предсказуемую налоговую систему в стране. ФНС утверждает, что с каждым годом налогов становится меньше, платить проще, но на деле, налоги увеличиваются, а их администрирование усложняется. Ни в одной стране нет такого количества налогов, как в нашей", – заявил "Уралинформбюро" кандидат экономических наук, доцент УрГЭУ Евгений Стрельников.

Эксперт ожидает, что в России все-таки могут ввести налог с продаж. "К тому же, НДС планируют повысить с 18 до 22%. Поэтому говорить о том, что со стороны бизнесменов не будет бегства в оффшоры, не приходится", – заключил Стрельников.