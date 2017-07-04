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"Транснефть–Сибирь" устроила выпускников Тюменского индустриального университетаСегодня в 15:52

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На работу.

АО "Транснефть– Сибирь" выдало направления на трудоустройство на производственные объекты организации 14 выпускникам Тюменского индустриального университета. Еще 6 человек, обучавшихся по направлению от предприятия, продолжат учебу в магистратуре.

Торжественная церемония состоялась 3 июля. Приглашения на работу молодым специалистам вручили заместитель гендиректора АО "Транснефть – Сибирь" по связям с общественностью и органами государственной власти Сергей Сметанюк и председатель объединенной профсоюзной организации предприятия Евгений Кирьянов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, все студенты обучались нефтегазовому делу, автоматизации технологических процессов и производств и другим техническим специальностям.

Молодые специалисты получили необходимые для работы навыки во время прохождения производственной практики на объектах АО "Транснефть–Сибирь". Еще студентами они участвовали в экскурсиях на объекты компании, среди которых Тюменский ремонтно-механический завод, Спецуправление по предупреждению и ликвидации аварий, линейная производственно-диспетчерскую станция "Торгили" Тюменского управления магистральных нефтепроводов.

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