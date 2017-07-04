×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


РМК улучшит качество концентрата на Южном УралеСегодня в 17:08

  • Текст

Инвестировав 45 миллионов рублей.

В Челябинской области на "Александринской горно-рудной компании" (входит в Группу РМК) приступают к масштабной модернизации основных производственных мощностей обогатительной фабрики.

На предприятии заменят керамический вакуумный фильтр на гидравлический фильтр-пресс нового поколения. Оборудование уменьшит количество влаги в медном и цинковом концентрате с 12% до 8%. Общая стоимость проекта - 45 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

"Сокращение влажности концентрата в результате реализации нашего проекта позволит повысить объемы выплавки и качество черновой меди и в итоге благоприятно скажется на свойствах конечной медной продукции РМК", - пояснила генеральный директор ОАО "Александринская горно-рудная компания" Наталья Бондаренко.

Монтаж оборудования запланирован на конец 2017 года. Новый фильтр-пресс поставит испанская компания TN Minerals - "дочка" Groupo Tecnicas Hidraulicas, S.A., которая более 50 лет занимается разработкой оборудования для фильтрации в горнодобывающей отрасли.

Инженерное сопровождение проекта доверят одной из ведущих инжиниринговых компаний в России и странах СНГ - "Коралайна Инжиниринг". Она уже работала с ОАО "Александринская горно-рудная компания" над рядом других крупных технических проектов.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Митинг без причины

Митинг без причины

Признак… грядущих выборов.

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×