Инвестировав 45 миллионов рублей.

В Челябинской области на "Александринской горно-рудной компании" (входит в Группу РМК) приступают к масштабной модернизации основных производственных мощностей обогатительной фабрики.

На предприятии заменят керамический вакуумный фильтр на гидравлический фильтр-пресс нового поколения. Оборудование уменьшит количество влаги в медном и цинковом концентрате с 12% до 8%. Общая стоимость проекта - 45 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

"Сокращение влажности концентрата в результате реализации нашего проекта позволит повысить объемы выплавки и качество черновой меди и в итоге благоприятно скажется на свойствах конечной медной продукции РМК", - пояснила генеральный директор ОАО "Александринская горно-рудная компания" Наталья Бондаренко.

Монтаж оборудования запланирован на конец 2017 года. Новый фильтр-пресс поставит испанская компания TN Minerals - "дочка" Groupo Tecnicas Hidraulicas, S.A., которая более 50 лет занимается разработкой оборудования для фильтрации в горнодобывающей отрасли.

Инженерное сопровождение проекта доверят одной из ведущих инжиниринговых компаний в России и странах СНГ - "Коралайна Инжиниринг". Она уже работала с ОАО "Александринская горно-рудная компания" над рядом других крупных технических проектов.