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Курганмашзавод "отдался" РостехуСегодня в 13:17

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По решению акционеров.

АО "Курганмашзавод" переходит под управление ГК "Ростех". Такое решение принято акционерами на годовом собрании.

За досрочное прекращение полномочий управляющей организации - ООО "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы" и их передаче на три года московскому АО "Центральный институт по проектированию машиностроительных предприятий" (АО "Центромашпроект") было подано 99,99% голосов. Официальное сообщение АО "Курганмашзавода" об этом опубликовано на сервере раскрытия информации, передает "Уралинформбюро".

Кроме того, акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность. Из-за отсутствия прибыли было принято решение не начислять и не выплачивать дивиденды по результатам 2016 финансового года.

В обновленный совет директоров КМЗ вошли девять человек, среди них бывший директор предприятия Альберт Баков, а также Михаил и Григорий Болотины (все трое - представители "Тракторных заводов").

АО "Центромашпроект" входит в ГК "Ростех". Последняя собирает под "свое крыло" крупные отечественные предприятия. В июне стало известно о готовящемся переходе под управление госкорпорации АО "Алтайвагон", а ранее "Ростеху" был передан пакет акций НПК "Уралвагонзавод". С алтайцами нижнетагильцев объединяет выпуск продукции для железной дороги, а с зауральцами - бронетанковая техника.

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