В рекордные сроки.

Магнитогорской металлургический комбинат увеличит КПД центральной электрической станции, установив новый турбоагрегат максимальной мощностью 50 МВт. Его запуск запланирован на конец 2018 года.

Турбину в кратчайшие сроки – за 10 месяцев – изготовят на "Уральском турбинном заводе". Ее укомплектуют новейшей системой автоматического управления для работы в оптимальных режимах при снижении затрат на энергоресурсы. Это позволит уменьшить удельный расход тепла на выработку одного киловатта электроэнергии и снизит потребление природного газа.

Установка нового оборудования оптимизирует работу центральной электростанции, значительно повысит уровень надежности и технологичности всей энергосистемы комбината, рассказали "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Центральная электростанция ММК начала вырабатывать промышленный ток в начале 30-х годов прошлого века. Сегодня основное энергетическое оборудование ЦЭС – восемь энергетических котлов, два водогрейных котла и девять турбогенераторов суммарной мощностью 201 МВт.

ЦЭС обеспечивает электроэнергией, теплом и горячей водой часть промышленной площадки комбината и Ленинский район Магнитогорска, а также отдает цехам пар, химически очищенную воду и конденсат.