Арбитраж отказал в иске.

Свердловский арбитраж отказал МУГИСО в иске о взыскании 191,6 миллиона рублей с экс-директора птицефабрики "Рефтинская" Владимира Вальчука. Решение принято 4 июля 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Министерство подало заявлении о взыскании в июне 2016 года - после того, как расследование уголовного дела в отношении Вальчука было прекращено по амнистии. Его обвиняли в том, что он заключал договоры на поставку сырья для комбикормов по завышенным ценам.

Вальчуку вменялась ч.1 ст.201 УК РФ (использование полномочий вопреки законным интересам организации с целью извлечения выгоды для себя). Тогда МУГИСО решило взыскать нанесенный казне ущерб в рамках гражданского производства.

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