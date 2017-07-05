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Ждите колбасу "Аверино" на свердловских прилавкахСегодня в 15:03

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Из Богдановича.

В Свердловской области после пятилетней реконструкции открылся Богдановичский мясокомбинат (ТМ "Аверино"). Предприятие планиурет выпускать свыше 400 тонн готовой продукции в месяц (до 5 тысяч тонн в год). На мясокомбинате создано более 100 рабочих мест, в будущем их количество увеличится до 200.

На открытии нового производства присутствовали врио главы региона Евгений Куйвашев и генконсул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Благодарю руководство предприятия за то, что пять лет назад приняли решение о модернизации производства. Сегодня мы можем сказать, что эта задача успешно решена. Для Богдановичского городского округа это серьезный вклад в развитие и сам округ сегодня зарекомендовал себя как сельхозтерритория", – подчеркнул Куйвашев.

"Участие венгерских фирм в осуществлении таких проектов как строительство мясокомбината в Богдановиче демонстрирует стремление страны расширить экономическое сотрудничество между Венгрией и Россией. В нашей работе особое значение мы придаем связям с российскими регионами, в частности Средним Уралом", – отметил Сергей Сюч.

Проект модернизации Богдановичского мясокомбината президент Владимир Путин в 2014 году назвал хорошим примером российско-европейского сотрудничества. Ключевую роль в обновлении предприятия сыграли иностранные партнеры, оказавшие помощь в его проектировании и оснащении.

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