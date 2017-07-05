С помощью ИННОПРОМа.

Японская "Выставка наоборот" пройдет в рамках ИННОПРОМ-2017 в Екатеринбурге. Также на площадках международного форума будут запущены два федеральных пилотных проекта по развитию российского экспорта, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

Одним из них станет байерская программа IndEx (IndustrialExport), направленная на организацию контактов между иностранными закупщиками и российскими промышленниками. В рамках IndEx при поддержке Российского экспортного центра и Минпромторга России состоится первый Международный форум развития промышленного экспорта, где будут обсуждаться финансирование и страхование торговых операций, промышленное партнерство, сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза и другие темы.

При содействии Агентства по технологическому развитию дебютирует Международный форум производителей компонентов. На его полях малые и средние предприятия РФ презентуют свои возможности топ-менеджерам DMG MORI, General Electric, Honeywell, Schneider Electric и прочим.

В рамках японского национального павильона ДЖЕТРО (организация содействия внешней торговле Японии) откроет зону "Выставки наоборот". Она поможет производителям из Страны восходящего солнца найти российских поставщиков.

На площадке Уральской торгово-промышленной палаты при поддержке правительства Свердловской области пройдут биржи контактов с британскими, китайскими, немецкими и южнокорейскими компаниями.

Посетители совместного стенда Торгово-промышленной палаты России, Уральской торгово-промышленной палаты, Экспоцентра и Центра международной торговли смогут оценить разработки экспортно ориентированных компаний, получивших поддержку Фонда развития промышленности. Новоуральский "Медсинтез" презентует технологию производства генно-инженерного и аналогового инсулина из собственной инстанции, УОМЗ - современное реанимационное оборудование, "УралНефтьСервис" – комплексное оборудование для повышения нефтегазоотдачи. Покажут себя и номинанты премии "Золотой Меркурий": институт "Уралмеханобр", транспортно-экспедиционная компания "Желдоринтеграция" и Первоуральский автоагрегатный завод.

По мнению министра международных и внешнеэкономических связей Андрея Соболева, ИННОПРОМ-2017 создает уникальные условия для свердловских предприятий, стремящихся на международные рынки или расширяющих свое зарубежное присутствие.

Поддержку государством экспортного направления президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин назвал необходимым условием развития по-настоящему современной промышленности.

Стоит отметить, что в настоящее время по поручению врио главы региона Евгения Куйвашева Свердловская область разрабатывает Стратегию экспорта товаров и услуг до 2030 года. Ее реализация позволит нарастить несырьевые поставки за рубеж до 2,5 миллиарда долларов.