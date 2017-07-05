В Группе СВЭЛ стартовало "Студенческое лето" Сегодня в 16:33
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Практику пройдут около 60 человек.
В Группе СВЭЛ – одном из крупнейших российских предприятий по производству электротехнического оборудования – стартовало "Студенческое лето". До конца августа практику пройдут около 60 студентов-инженеров из разных вузов России, в том числе из Томского политехнического университета, УрФУ и УрГУПСа.
Наибольшее количество молодых специалистов примут технологические и конструкторские отделы, отдел технического контроля и служба качества, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СВЭЛ.
"Ежегодно мы отбираем к себе на практику тех студентов, которые соответствуют личностному портрету сотрудника СВЭЛ, разделяют наши ценности, обладают высокими компетенциями и, главное, имеют высокие цели. Этот своеобразный критерий отбора возник неспроста. Исторически складывается так, что вся большая команда СВЭЛ собирается из людей, интересующихся, мечтающих. Именно эти качества заставляют сотрудников делать что-то сверх своих рутинных обязанностей, стремиться улучшать мир вокруг себя", - пояснила менеджер по коммуникациям СВЭЛ Анастасия Хамидулина.
Следует отметить, что технически отбор студентов проходит во время объезда вузов специалистами СВЭЛ. Студентам рассказывают о компании, проводят профориентационные лекции и собирают заявки от желающих пройти практику. Затем каждый проходит собеседования с техническим специалистом, а также представителем HR-службы.
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