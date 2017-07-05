Екатеринбурсгкая телебашня ушла под "медный" ледСегодня в 18:27
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Вместе с "Автомобилистом".
Земля под недостроенной екатеринбургской телебашней вместе с самой башней будут переданы в уставной капитал несуществующего АО. За это 5 июля 2017 года проголосовали члены комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Заксобрания Свердловской области.
С просьбой отдать самый знаменитый недострой Екатеринбурга некоему АО "Ледовая арена" обратился УГМК-Холдин — компания, известная своими планами по освоению этого лакомого участка в центре мегаполиса. На заседании комитета данное предложение озвучил и.о. министра госимущества Среднего Урала Сергей Зырянов.
По его словам, башня изношена на 44,5%, а в бюджете области денег на ее реконструкцию нет. УГМК-холдинг вынашивает планы строительства на этом участке арены для ХК "Автомобилист". Как при этом будут использовать саму башню, пока неизвестно. Скорее всего, этим вопросом займется АО "Ледовая арена", которое еще не учреждено.
По оценке специалистов "Межрегионального союза оценщиков", башня и земельный участок при ней тянут на 654,2 миллиона рублей. По словам Сергея Зырянова, это предварительно соответствует 40% доли в АО. Окончательный расчет появится после утверждения проекта ледовой арены.
Мнения депутатов по этому непростому вопросу резко разделились. Первый вице-спикер парламента Виктор Шептий призвал коллег поддержать это предложение. А коммунист Игорь Аксенов усомнился, что у "виртуального" АО существуют какие-либо полномочия по данной сделке. "Лучше там будет ледовая арена на 15 тысяч зрителей, чем очередной торговый центр", — парировал Шептий.
В ходе обсуждения был затронут и вопрос альтернативного использования участка. Но, по словам Зырянова, предложенные варианты — вроде "Глобального Маяка" — не впечатлили чиновников. "Мы объявляли конкурс на жилую застройку этого участка. Но если здесь построить 100 тысяч квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости, транспортный коллапс неизбежен. То, что предлагает УГМК — самый оптимальный вариант", — считает он.
Судьбу башни собираются обсудить после того, как будет готов проект Ледовой арены. Однако "Уралинформбюро" располагает сведениями, что некоторые планы уже есть. Как сообщила агентству руководитель медиагруппы компании "Эксперт-девелопмент" Наталья Мисюра, разработчики проекта "Глобальный маяк" недавно написали письмо на имя Дмитрия Медведева, в котором предлагали приспособить башню для мероприятий ЭКСПО-2025 - Екатеринбург высказал свои претензии на проведение этой выставки.
Другой собеседник агентства на условиях анонимности сообщил, что представители УГМК сами сомневаются, нужно ли строить Ледовую арену именно на этом месте: в данной части города и без того очень напряженный транспортный траффик.
Неожиданностью заседания стало обсуждение вопроса о 33% акций АО "КРК "Уралец", которыми владеет Свердловская область. Этот вопрос не стоял в обнародованной повестке.
Следует отметить, что собственники "Уральца" являются хозяевами ХК "Автомобилист". Опосредованная схема владения екатеринбургским хоккейным клубом давно является предметом критики. Сейчас на две трети его контролирует УГМК, а треть в собственности региона. Власти Свердловской области решили избавиться от своего пакета.
Как пояснил "Уралинформбюро" председатель парламентского комитета Владимир Никитин, акции предлагается выставить на аукциона по стартовой цене 259 миллионов рублей. "Найдутся ли желающие их купить, не знаю, — признался он. — Чтобы сохранить за областью 33%, нам придётся где-то искать 330 миллионов рублей на содержание этого объекта. А если область не будет вкладывать деньги в АО "КРК "Уралец", то ее доля акций упадёт с 33 до 15%".
По сути это означает, что в канун сезона КХЛ 2017/2018 УГМК поставила перед свердловскими властями вопрос о бюджетных инвестициях в "Автомобилист". В прошлом году их, по официальной информации, не было. Сэкономленные на "большом хоккее" сотни миллионов рублей планировалось направить из казны на строительство ледовых катков. А вся тяжесть содержания "шоферов" должна была лечь на плечи Андрея Козицына и Искандера Махмудова. Сейчас же Свердловская область, видимо, собралась выйти из собственников "Автомобилиста".
Во всяком случае депутаты почти единогласно проголосовали за продажу акций. Теперь судьбу телебашни и "Автомобилиста" предстоит обсудить на заседании парламента в общем составе.
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