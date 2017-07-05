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За полгода алкоголь на Среднем Урале подорожал почти на 5% Сегодня в 17:57

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При инфляции 1,8%.

Рост инфляции на Среднем Урале с начала 2017 года составил 1,8%. Значительный скачок произошел в июне – сразу на 0,5%, сообщает Свердловскстат.

Согласно официальным данным, цены на продовольственные и непродовольственные товары в прошлом месяце выросли на 1% и 0,2% соответственно, с начала года – на 2,7% и 1,7%. Быстрее всего дорожает алкоголь: в июне – на 0,6%, за 6 месяцев – на 4,7%.

Эксперты называют главным драйвером ускорения инфляции в июне – подскочившие в цене овощи. Собственные запасы в России подходят к концу в апреле-мае, и с начала лета начинаются закупки за рубежом, передает "Уралинформбюро".

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