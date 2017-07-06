За три года.

Цены на новые легковые машины в России с сентября 2014 по июнь 2017 года выросли на 45%. Такие данные приводит аналитическое агентство "Автостат", передает "Уралинформбюро".

Основную причину этому эксперты видят в росте курсов иностранных валют по отношению к рублю. Также на ценообразование влияют инфляция и увеличение себестоимости производства.

Заметнее всего - на 21% - автомобили подорожали за период с декабря 2014 по апрель 2015 года. Именно в это время рубль резко сдал позиции.

Летняя стабилизация курсов валют оборачивалась выгодой для клиентов автосалонов - в отдельные месяцы фиксировалось небольшое снижение цен. Но с сентября они, как правило, снова шли в рост.

Машины и дальше будут дорожать, считают аналитики. Курс доллара за последние 3 года вырос на 53%, а цены на автомобили - на 45%. Чтобы отыграть эту "разницу", производители вынуждены плавно увеличивать прайсы, заодно закладывая в них риски непредсказуемого "поведения" макроэкономических факторов.