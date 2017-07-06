×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Новые автомобили в России подорожали почти в 1,5 разаСегодня в 10:48

  • Текст

За три года.

Цены на новые легковые машины в России с сентября 2014 по июнь 2017 года выросли на 45%. Такие данные приводит аналитическое агентство "Автостат", передает "Уралинформбюро".

Основную причину этому эксперты видят в росте курсов иностранных валют по отношению к рублю. Также на ценообразование влияют инфляция и увеличение себестоимости производства.

Заметнее всего - на 21% - автомобили подорожали за период с декабря 2014 по апрель 2015 года. Именно в это время рубль резко сдал позиции.

Летняя стабилизация курсов валют оборачивалась выгодой для клиентов автосалонов - в отдельные месяцы фиксировалось небольшое снижение цен. Но с сентября они, как правило, снова шли в рост.

Машины и дальше будут дорожать, считают аналитики. Курс доллара за последние 3 года вырос на 53%, а цены на автомобили - на 45%. Чтобы отыграть эту "разницу", производители вынуждены плавно увеличивать прайсы, заодно закладывая в них риски непредсказуемого "поведения" макроэкономических факторов.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

И технологично.

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

И "цепочку согласований".

Окутанные теплосетями

Окутанные теплосетями

Вырвутся ли из них к 2022 году?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×