В 2020 году.

В Тюменской области началось строительство завода гормональных препаратов. Проект стоимостью 3,25 миллиарда рублей Группа компаний "Фармасинтез" планирует запустить через 3 года. Большую часть от намеченных инвестиций составят расходы на приобретение оборудования, проектирование и строительно-монтажные работы, а также на клинические исследования и регистрацию лекарственных препаратов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Тюменской области, при реализации проекта будут задействованы не только собственные средства компании, но и субсидии из областного и федерального бюджетов.

В планах возведение производственного корпуса в 6000 квадратных метров, создание цеха опытного производства 350 квадратных метров на базе имеющейся инфраструктуры предприятия, а также строительство автоматизированного склада. Срок окупаемости проекта – 5,5 лет. На новом производстве будут работать 113 человек.

"В России нет ни одного подобного проекта. Импортозамещение в этой сфере фактически не осуществляется. Наш проект направлен на усиление лекарственной безопасности россиян", - рассказал президент Группы компаний "Фармасинтез" Викрам Пуния на встрече с главой региона Владимиром Якушевым.

Следует отметить, что в этом году в Тюменской области планируется завершить реализацию 21 нового проекта и начать еще 17. "Это будут либо новые промпроизводства, либо глубокая модернизация действующих. Каждому новому инвестору мы предлагаем налоговые льготы, меры государственной поддержки и административное сопровождение проекта на всех стадиях реализации", - уточнил губернатор.

Так, 7 июля в Упорово глава региона даст старт строительству еще одного производства - завода, рассчитанного на переработку 30 тысяч тонн картофеля в год. Объем инвестиций составит 1,138 миллиарда рублей, будет создано 50 рабочих мест. Агрофирма "КРиММ" планирует вложить в проект собственные и заемные средства.