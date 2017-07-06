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РЖД будут модернизировать старый парк локомотивовСегодня в 15:47

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Ради экономии.

Российские железные дороги планируют сэкономить в 2018 - 2025 годах до 343 миллиардов рублей на покупке новых локомотивов. Об этом президент ОАО "РЖД" Олег Белозёров заявил во время своего визита в Екатеринбург 5 июля.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО "РЖД", увеличение эффективности использования локомотивов позволит сократить парк к 2025 году на 1 968 машин, а повышение эффективности их ремонтов - на 1 075.

Парк локомотивов до 2025 года монополист сформировал с учетом роста объемов перевозок и прогнозов Института экономики и развития транспорта. Расчет произведился по целевым показателям повышения производительности рабочего парка грузовых локомотивов на 15% и снижения численности неэксплуатируемых машин.

Начиная с 2018 года, компания планирует закупить 5 389 тяговых машин и отремонтировать 14 884 локомотива. В частности, в следующем году будут приобретены 560 локомотивов, а 2 321 отремонтирован.

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