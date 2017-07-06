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Свердловские строители научились "печатать" домаСегодня в 15:42

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И покажут коллегам.

На очередном форуме 100+ Forum Russia, запланированном в Екатеринбурге на 4-6 октября, свердловские строители покажут, как возводить дома с помощью 3D-принтера. Об этом сообщила "Уралинформбюро" пресс-служба форума.

Демонстрация достижений уральского "3D-строительства" состоится в рамках отдельной выставки форума. Для Свердловской области это своего рода прорыв: до сих пор "печатали" дома на принтере только китайские строители, а среди городов России на такие эксперименты отваживалась только Москва.

На осенней выставке в Екатеринбурге свои разработки представят около 100 компаний России и зарубежья, использующих в работе инновационные технологии. Например, сотрудники Крыловского государственного научного центра (Санкт-Петербург) покажут ландшафтную аэродинамическую трубу, в которой испытывают макеты высотных зданий и мостовых конструкций, чтобы проверить их устойчивость перед сильным ветром. Такая же труба, кстати, применялась при моделировании ветровых воздействий на конструкции Керченского моста.

"Наша основная тема, которую мы продолжаем и в этом году — развитие высотного и уникального строительства в России, — рассказала ответственный секретарь форума, исполнительный директор "Ассоциации строителей Урала" Вера Белоус. — Но список тем на форуме ежегодно увеличивается". По ее словам, новеллами станут сессии по созданию транспортной инфраструктуры, сохранению и интеграции памятников истории в современную застройку и проблемам "зеленого" строительства.

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