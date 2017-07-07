Марийский НПЗ ищет специалистов для модернизации производства 06 июля в 18:03
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В Казанском технологическом университете.
Марийский НПЗ (входит в Группу компаний "Новый Поток") и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) обсудили вопросы подготовки кадров для завода. Дискуссия развернулась в рамках выездного заседания кафедры химтехнологии переработки нефти и газа вуза. Во встрече приняли участие представители НПЗ и научные сотрудники КНИТУ, специализирующиеся на вопросах нефтехимии.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "Новый Поток", стороны обсудили перспективы совместной научной деятельности. Также речь шла о разработке программ повышения квалификации и подготовки профессиональных кадров.
По словам главного инженера Марийского НПЗ Кирилла Морозова, на сегодняшний день в планах предприятия – масштабная модернизация производственных объектов. Это потребует увеличения численности персонала завода в 2,5 раза к 2019 году - с 600 до 1500 человек. В сложившейся ситуации НПЗ заинтересован в высокопрофессиональных специалистах, которые смогут выполнить амбициозные задачи, стоящие перед ним.
Следует отметить, что Марийский НПЗ сотрудничает с КНИТУ уже около 15 лет. Более 25 сотрудников предприятия являются выпускниками вуза, среди них – начальники смены цеха первичной переработки нефти, управления материально-технического снабжения и комплектации оборудования, руководитель технического отдела.
Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В рамках стратегического партнерства в нее входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями (Оренбургская область).
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