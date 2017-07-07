Чтобы оборудование не ломалось.

Следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области ищет подрядчиков для обслуживания материально-технической базы. Заявка на проведение соответствующего электронного аукциона размещена на портале госзакупок: он состоится 17 июля, передает "Уралинформбюро".

Стоимость обслуживания составит почти 3 миллиона рублей. Судя по информации, размещенной на портале, особое внимание уделят поддержанию нормальной работы лифтового хозяйства, систем видеонаблюдения и контроля доступа, теплопункта, газовой котельной и трансформаторной подстанции. Самый дорогостоящий пункт в перечне работ — обслуживание инженерных систем: его стоимость составит 419 720 рублей. Работы планируется начать уже в конце лета, а завершить к концу ноября 2017 года.