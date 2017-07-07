Чтобы идти в ногу со временем.

Следственное управления Следственного комитета России по Свердловской области решило обновить свою материально-техническую базу. Заявка на проведение соответствующего электронного аукциона размещена на портале госзакупок: он состоится 17 июля, передает "Уралинформбюро".

Стоимость "апгрейда" составит почти 3 миллиона рублей. Судя по информации, размешенной на портале, ведомство планирует модернизацию лифтового хозяйства, систем видеонаблюдения и контроля доступа, теплопункта, газовой котельной и трансформаторной подстанции. Самый дорогостоящий пункт в перечне работ — обновление инженерных систем: его стоимость составит 419 720 рублей. Работы планируется начать уже в июле, а завершить к декабрю 2017 года.