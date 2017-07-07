ИННОПРОМ-2017 наводит марафет Сегодня в 15:17
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Мы увидели как.
До старта главной выставки Екатеринбурга 2017 года остается три дня. Курьеры в дождливую пятницу развозят VIP-гостям приглашения на торжественную церемонию открытия ИННОПРОМа в ККТ "Космос" и прием от имени Евгения Куйвашева в Ельцин-Центре
А тем временем в выставочных павильонах кипит подготовительная работа. О ней - фоторепортаж "Уралинформбюро".
Если на площадку перед "Екатеринбург-ЭКСПО" приехал огромный желтый БЕЛАЗ, значит настало время ИННОПРОМа. Этот исполин - как визитная карточка выставки, кто бы в ней не был главным действующим лицом.
Ныне из всех "флагов в гости к нам" главенствующий - японский. Страна восходящего солнца стала соорганизатором выставки и существенно подогрела к ней интерес. Надо полагать, японцы не будут повторять ошибок Индии. Прошлогодние иностранные партнеры выглядели цыганским табором, случайно заехавшим в Екатеринбург.
Главная тема нынешней выставки - металлообработка. В ней японцы могут дать фору многим странам. Для опорного края России технологические новеллы сегодня нужны, как глоток свежего воздуха модернизации. И потому в павильоне 1, который наполовину займут японцы, ожидается столпотворение.
Центральной экспозицией павильона 2 будет стенд Свердловской области. В этом году он выглядит более внушительным. Возможно потому, что его повернули в выставочном пространстве. По соседству расположится стенд Минпромторга России.
Следует отметить, что нынче федеральные игроки явно собираются блеснуть перед публикой. Даже в несобранном состоянии стенды Ростеха и РЖД выглядят заманчиво.
Но вряд ли кто-то сможет сравниться по яркости с традиционно броским стендом "Русской медной компании". Он однозначно будет изюминкой павильона 3.
Неподалеку расположатся "старожилы" ИННОПРОМа - "Уральские авиалинии" и МРСК Урала.
Не без амбиций в Екатеринбург приедут представители Татарстана. "Инвестируй в Татарстан, сделано в Татарстане" - с этими слоганами один из ключевых регионов России сейчас широко шагает по миру. Дошел и до ИННОПРОМа.
С уверенностью можно сказать, что год от года на ИННОПРОМе разворачиваются дизайнерские сражения. Некоторые участники выставки вкладываются в свое позиционирование "на всю катушку". Причем порой сложно с первого взгляда догадаться, чей это стенд.
Три павильона (плюс четвертый, занятый под конгресс-холл) настолько протяженные, что велосипеды или самокаты не помешали бы не только монтерам оборудования, но и посетителям.
Как знать, может быть на следующей выставке и появится какой-то мобильный транспорт. Сейчас же однозначно можно сказать лишь одно - ИННОПРОМ-2018 пройдет с 9 по 12 июля. А страной-партнером станет Южная Корея. Но это будет уже совсем другая выставка. А мы еще не увидели нынешнюю.
"Уралинформбюро" с 10 июля расскажет о ключевых событиях ИННОПРОМа. Следите за нашими отчетами.
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