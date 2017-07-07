За 1 миллиард рублей.

Агрофирма "КриММ" реализует в Тюменской области новый проект, объем инвестиций - 1,138 миллиарда рублей.

7 июля в Упоровском районе состоялась торжественная церемония символической закладки первого камня и аллеи будущего производства. В ней принял участие губернатор региона Владимир Якушев.

"Это знаковое событие не только для Упоровского района, но и для всей Тюменской области. А учитывая какое место на рынке картофеля занимает компания "КриММ" - это событие российского масштаба. Тема реализации проекта обсуждалась давно. Главным инвестором выступает сама компания. Проекту будет оказана государственная региональная поддержка", - высказал свое мнение глава Тюменской области.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора, будущий завод сможет перерабатывать 30 тысяч тонн картофеля в год, помещая очищенные клубни в вакуумную упаковку. Такая технология позволит использовать продукт как на домашней кухне, так и на предприятиях общественного питания, в том числе в школах и детсадах.

Срок реализации проекта 2017–2019 годы. На предприятии будет создано 51 рабочее место.

"В истории компании было много проектов: строительство зернокомплекса, овощехранилища, цехов по фасовке и переработке овощей. Этот проект для нас значимый и крупный. Постараемся первую продукцию отправить на рынки России уже в будущем году, а к 2019 году полностью завершить реализацию инвестпроекта", - пояснил заместитель гендиректора ООО "Агрофирма КриММ" Александр Медведев.

Агрофирма "КриММ" работает в Тюменской области с 1999 года. За это время из фермерского хозяйства она превратилась в крупнейший холдинг, получив известность далеко за пределами региона. В 2016 году "КриММ" собрал более половины картофельного урожая Тюменской области. Также на его долю пришлось 25% семенного картофеля по России. В 2017 году агрофирма впервые экспортировала около 1000 элитных семян.

Следует отметить, что до конца 2017 года в Тюменской области планируется завершить 21 инвестпроект по созданию и модернизации промышленных производств. В целом в реестре региона насчитывается 490 проектов с объемом инвестиций 1,6 триллиона рублей.