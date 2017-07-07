За 5 лет она выросла в 2,5 раза.

С 2010 по 2015 годы количество малых предприятий в Свердловской области выросло на 24 500 – до 88 000. Их выручка от реализации товаров, работ и услуг за 2015 год составила 2,166 триллиона рублей. В 2010 году это показатель был ниже почти в 2,5 раза. Такие данные опубликовал Росстат, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

Выросло в регионе и число индивидуальных предпринимателей. В 2015 году их было 86 500 человек, что на 2 400 больше, чем в 2010 году. За пятилетку они увеличили выручку в 1,6 раза - в 2015 году она составляла 296,1 миллиарда рублей.