×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Выручка малых предприятий в Свердловской области превысила два триллионаСегодня в 17:25

  • Текст

За 5 лет она выросла в 2,5 раза.

С 2010 по 2015 годы количество малых предприятий в Свердловской области выросло на 24 500 – до 88 000. Их выручка от реализации товаров, работ и услуг за 2015 год составила 2,166 триллиона рублей. В 2010 году это показатель был ниже почти в 2,5 раза. Такие данные опубликовал Росстат, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

Выросло в регионе и число индивидуальных предпринимателей. В 2015 году их было 86 500 человек, что на 2 400 больше, чем в 2010 году. За пятилетку они увеличили выручку в 1,6 раза - в 2015 году она составляла 296,1 миллиарда рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

И технологично.

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

И "цепочку согласований".

Окутанные теплосетями

Окутанные теплосетями

Вырвутся ли из них к 2022 году?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×