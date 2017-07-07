Инвестпрограмма "МРСК Урала" потянет на 7 миллиардов рублейСегодня в 16:13
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В 2017 году.
Инвестиционная программа "МРСК Урала" в 2017 года составит порядка 7 миллиардов рублей. В прошлом году в ее рамках значительная часть средств была направлена на выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей. В компанию поступило более 34 тысяч заявок. Порядка 90% - льготная категория. Средний срок технологического присоединения к сетям объектов малого и среднего бизнеса составляет 74 дня.
Такие цифры озвучил глава "МРСК Урала" Сергей Дрегваль на встрече с гендиректором "Россетей" Олегом Бударгиным. По словам Сергея Дрегваля, по итогам 2016 года "МРСК Урала" продемонстрировала уверенный рост финансово-экономических показателей. Выручка выросла до 65,4 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 3,3 миллиарда.
Ремонтная программа компании превысила 1,7 миллиарда рублей, в 2017 году на эти цели планируется потратить свыше 1,8 миллиарда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "МРСК Урала".
На встрече также обсуждались вопросы показателей надежности. В 2016 году удельная аварийность в распределительных сетях Свердловской, Челябинской областей и Пермского края была снижена на 28% по отношению к показателям 2015 года. Среднее время восстановления электроснабжения в случае технологических нарушений сокращено с 3,27 до 2 часов.
Речь зашла и о проблеме дебиторской задолженности гарантирующих поставщиков. Основными должниками "МРСК Урала" являются: ПАО "Челябэнергосбыт", АО "Роскоммунэнерго"(находится под управлением ЗАО "Межрегионсоюзэнерго"), АО "Оборонэнергосбыт" и ООО "Новоуральская энергосбытовая компания". Гендиректор компании "Россети" подчеркнул, что позиция по взысканию задолженности должна оставаться принципиальной.
По итогам встречи Олег Бударгин поблагодарил коллектив "МРСК Урала" за работу. При этом глава "Россетей" отметил необходимость сосредоточиться на качественном решении текущих задач, в том числе обеспечении надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, реконструкции основных фондов и выполнении обязательств по техприсоединению.
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