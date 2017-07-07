Екатеринбург перестанет "расти вширь"Сегодня в 17:12
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К 2030 году.
В ближайшие 12 лет Екатеринбург замедлит "рост вширь" и сделает ставку на развитие существующего городского пространства. Такую цель ставит Стратегия пространственного развития Екатеринбурга на период до 2030 года, опубликованная на сайте городского градсовета.
По мнению разработчиков документа, процесс освоения и застройки городской периферии ведет к нарушению целостности сформированной городской структуры и создает проблемы в развитии транспортно-инженерной инфраструктуры, городских территорий и среды, а также ухудшает экологическую обстановку в городе.
Целью новой стратегии, судя по всему, будет борьба с дорожными заторами, ветхим и аварийным жильем, благоустройство улиц и дворов, "вписывание" природных ландшафтов в городскую ткань и формирование "непрерывного урбоэкологического каркаса". С городских магистралей будет полностью выведен транзитный траффик, станет больше пешеходных и велосипедных зон. Особый акцент будет сделан на развитии сети общественного транспорта и транспортно-пересадочных узлов.
В жилищном строительстве приоритет будет отдан не высоткам, а среднеэтажной застройке. Появятся так называемые "территории стабилизации", где возведение новостроя будет ограничено либо запрещено. Уже существующие районы станут самодостаточными городскими микро-центрами — со своей собственной сетью транспорта, торговли и социальной инфраструктуры. Это снимет транспортную нагрузку с центральной части города, уверены автора Стратегии.
"Я понимаю стратегию как принципы будущего развития Екатеринбурга. С этой точки зрения документ составлен нормально, — признался в беседе с "Уралинформбюро"глава градсовета Екатеринбурга Михаил Вяткин. — Он не касается каких-то конкретных предложений, а направлен на формирование принципов, которые лягут в основу нового генплана города. Но мне не хватает в нем четкой привязки этих принципов именно к Екатеринбургу. Например, если мы говорим, что наш город должен быть компактным, то в документе нужно прописать, почему это так".
Следует добавить, что обсуждение концепция Стратегии пространственного развития состоится 12 июля на расширенном заседании градсовета Екатеринбурга. Площадкой для заседания станет стенд города на ИННОПРОМе.
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