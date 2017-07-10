Мэрия Екатеринбурга скупает квартирыСегодня в 10:20
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Для жильцов "развалюх".
В 2017 году из бюджетов Екатеринбурга и Свердловской области на приобретение 25 квартир для переселенцев из ветхого и аварийного фонда выделено 84 миллиона 112 тысяч рублей. Заявки на покупку жилья размещены на едином портале госзакупок, передает "Уралинформбюро".
Аукционы назначены на 31 июля. Победители должны будут предоставить квартиры площадью 54-79 "квадратов" в хорошем состоянии и исправными сетями в домах выше трех этажей в черте города. Планируется, что "переселенцы" получат ключи не позднее чем через 20 дней после заключения контракта.
Расселение коснется жилья, признанного аварийным и подлежащим сносу до 1 января 2012 года. В списке Екатеринбургской гордумы от 11 июня 2013 года значится 1 221 многоквартирный дом, который пустят под бульдозер или отреставрируют до 2025 года.
По данным портала "Реформа ЖКХ", в текущем году планируется расселить 11 домов на улицах Белинского, Водонасосной, Даниловской, Инженерной, Калинина, Лобкова, Торфорезов и Энергостроителей.
Следует отметить, что в марте 2017 года сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о признании подлежащими сносу еще 10 жилых зданий на улицах 8 Марта, Семена Лагоды, Маяковского и Бессарабской, в переулке Гаринском, а также в поселках Горный Щит и Северка. А в мае "приговорили" еще семь аварийных двухэтажек на улице Гагарина, на месте которых появится ЖК "Гагарин".
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