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"Почту России" возглавил банкирСегодня в 10:41

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Николай Подгузов.

Генеральным директором "Почты России" назначили Николая Подгузова. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Министерства связи и массовых коммуникаций России, на этом посту он сменит Дмитрия Страшнова, трудовой договор с которым истек 1 июля 2017 года.

Николай Подгузов несколько лет работал в Министерстве финансов, был вице-президентом департамента в банке "Траст", директором управления "Ренессанс капитал - Финансовый консультант" и начальником управления "ВТБ Капитал". Последние годы занимал должность замминистра экономического развития России.

"Сейчас перед "Почтой России" стоят глобальные задачи по развитию финансовых услуг в рамках проекта "Почта Банк", а также по подготовке к акционированию. Поэтому на данном этапе предприятию необходим руководитель, обладающий опытом работы и в крупных монополиях, и в банковском секторе", - рассказал глава Минкомсвязи России Николай Никифоров.

Стоит напомнить, что информация о возможной отставке бывшего главы "Почты России" Страшнова появилась в ноябре 2016 года, когда Генпрокуратура потребовала возбудить в отношении него уголовное дело из-за премии в 95 миллионов рублей за 2014 год.

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