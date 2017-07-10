И МинВоды.

Турпоток из Израиля в Россию планируется увеличить. Данная возможность обсуждалась в рамках встречи министра туризма Израиля Ярива Левина и представителей авиакомпании "Уральские авиалинии".

По наблюдениям авиаперевозчика, есть стабильный спрос к Сочи. Кроме того, в середине октября 2017 года планируется открыть новый рейс Минеральные Воды - Тель-Авив.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" также поддерживает интерес россиян к Израилю. Сейчас отечественные туристы облюбовали не только Тель-Авив, но и южный город-курорт Эйлат. Спрос всячески подогревает министерство туризма Израиля, субсидируя рейсы в свою страну.

Так, с октября 2016 по апрель 2017 года в Эйлат было выполнено 150 чартерных рейсов со средней загрузкой 82%. В общей сложности туда прибыло 26 043 россиянина. Это на 113% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В дальнейшем Министерство туризма Израиля рассматривает возможность поддержки не только зимних, но и летних рейсов. Также стороны обсудили открытие нового аэропорта недалеко от Эйлата, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Уральских авиалиний".