В "Титановой долине" построят два крупных заводаСегодня в 13:27
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Соглашение подпишут на ИННОПРОМе.
11 июля 2017 года на площадке ИННОПРОМа правительство Свердловской области подпишет соглашение о сотрудничестве с российским холдингом "Современные технологии обработки древесины" ("СТОД", Санкт-Петербург). В рамках документа на Среднем Урале будут построены два крупных завода, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона. Общий объем инвестиций составит 15 миллиардов рублей.
Желание "зайти" в область крупный инвестор выразил почти год назад. Весной текущего года был подписан меморандум о реализации инвестиционного проекта по созданию высокотехнологичного деревообрабатывающего производства в Свердловской области.
Первым будет построено предприятие по выпуску OSB-плит мощностью 300 тысяч кубометров в год. Объем инвестиций составит 10 миллиардов рублей. На производстве будет занято 400 человек, еще порядка 800 рабочих мест будет создано в смежных организациях.
Завод решит проблему переработки низкосортной древесины - одну из главных задач лесопромышленного комплекса Среднего Урала - и даст импульс развитию отрасли в целом.
В след за ним планируется запустить производство LVL-балок мощностью 80 тысяч кубических метров год, инвестиций в которое составят 5 миллиардов рублей. Предприятие обеспечит работой 200 человек, еще столько же рабочих мест появится в снабжающих компаниях.
Оба деревообрабатывающих завода разместятся в первой очереди ОЭЗ "Титановая долина", где для нужд будущего резидента зарезервировано 68 гектаров.
Согласно бизнес-плану, в первые 10 лет производственной деятельности предприятия перечислить в бюджет Свердловской области свыше 8,4 миллиарда рублей НДС и более 1,1 миллиарда рублей налога.
Развитие ЛПК - одна из приоритетных задач правительства Свердловской области задачи. На сегодня в регионе заготавливается не более 6,5 из 25 расчетных миллионов кубометров леса в год. По данным Корпорации развития Среднего Урала, инвесторам может быть предложено до 5 миллионов "кубов" экономически доступной лесосырьевой базы.
"Мы установили контакт со всеми крупными лесопромышленными компаниями России и мира и постоянно проводим презентации региона в качестве площадки для размещения деревообрабатывающих производств. "СТОД" – динамично развивающаяся компания и ее заинтересовало предложение Свердловской области. В течение года длились переговоры, которые привели к появлению в регионе крупного инвестиционного проекта", – рассказал генеральный директор КРСУ Сергей Киселев.
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