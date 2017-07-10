Соглашение подпишут на ИННОПРОМе.

11 июля 2017 года на площадке ИННОПРОМа правительство Свердловской области подпишет соглашение о сотрудничестве с российским холдингом "Современные технологии обработки древесины" ("СТОД", Санкт-Петербург). В рамках документа на Среднем Урале будут построены два крупных завода, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона. Общий объем инвестиций составит 15 миллиардов рублей.

Желание "зайти" в область крупный инвестор выразил почти год назад. Весной текущего года был подписан меморандум о реализации инвестиционного проекта по созданию высокотехнологичного деревообрабатывающего производства в Свердловской области.

Первым будет построено предприятие по выпуску OSB-плит мощностью 300 тысяч кубометров в год. Объем инвестиций составит 10 миллиардов рублей. На производстве будет занято 400 человек, еще порядка 800 рабочих мест будет создано в смежных организациях.

Завод решит проблему переработки низкосортной древесины - одну из главных задач лесопромышленного комплекса Среднего Урала - и даст импульс развитию отрасли в целом.

В след за ним планируется запустить производство LVL-балок мощностью 80 тысяч кубических метров год, инвестиций в которое составят 5 миллиардов рублей. Предприятие обеспечит работой 200 человек, еще столько же рабочих мест появится в снабжающих компаниях.

Оба деревообрабатывающих завода разместятся в первой очереди ОЭЗ "Титановая долина", где для нужд будущего резидента зарезервировано 68 гектаров.

Согласно бизнес-плану, в первые 10 лет производственной деятельности предприятия перечислить в бюджет Свердловской области свыше 8,4 миллиарда рублей НДС и более 1,1 миллиарда рублей налога.

Развитие ЛПК - одна из приоритетных задач правительства Свердловской области задачи. На сегодня в регионе заготавливается не более 6,5 из 25 расчетных миллионов кубометров леса в год. По данным Корпорации развития Среднего Урала, инвесторам может быть предложено до 5 миллионов "кубов" экономически доступной лесосырьевой базы.

"Мы установили контакт со всеми крупными лесопромышленными компаниями России и мира и постоянно проводим презентации региона в качестве площадки для размещения деревообрабатывающих производств. "СТОД" – динамично развивающаяся компания и ее заинтересовало предложение Свердловской области. В течение года длились переговоры, которые привели к появлению в регионе крупного инвестиционного проекта", – рассказал генеральный директор КРСУ Сергей Киселев.