За пять месяцев.

За первые пять месяцев 2017 года россияне потратили на покупку подержанных автомобилей 780 миллиардов рублей, подсчитали аналитики "Автостата". Четверть всего объема выручки на отечественном вторичном рынке приходится на Москву и Санкт-Петербург вместе с Подмосковьем и Ленинградской областью.

Больше всего заработали на перепродаже машин владельцы Toyota (92 миллиарда рублей), Lada (75 миллиардов рублей) и Mercedes-Benz (около 57 миллиардов рублей), передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что на новые автомобили россияне тратят меньше. С января по май нынешнего года объем первичного рынка составил около 720 миллиардов рублей.