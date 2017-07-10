И инновационные проекты.

ПАО "ММК" участвует в 8-й Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017, которая проходит в уральской столице с 10 по 13 июля. Главная тема мероприятия - "Умное производство. Глобальный подход".

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", предприятие представит внедренные промышленные разработки и реализованные инновационные проекты. Особое место будет уделено высокопрочным и износостойким маркам стали MAGSTRONG.

По своим характеристикам они не уступают зарубежным аналогам. Механические свойства данных сталей обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить срок службы изделий из данного металлопроката, в сравнении с традиционно применяемыми материалами.

Следует отметить, что в 2016 году в рамках ИННОПРОМа прошло порядка 150 мероприятий. В работе форума приняли участие 500 спикеров и экспертов на уровне СЕО. Продукцию представили 640 индустриальных компаний из 17 стран мира.