В пределах инфляции.

В 2017 году в России подорожает бензин. Такой прогноз сделал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, пишут федеральные издания.

По его словам, цены на топливо будут расти в пределах инфляции, передает "Уралинформбюро".

Дворкович отметил, что такая тенденция прослеживается на протяжении последних трех лет. Повышение традиционно происходит по окончании весенних полевых работ. Затем стоимость топлива стабилизируется.