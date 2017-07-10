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"РН-Пурнефтегаз" взял бронзу по экологической безопасностиСегодня в 16:19

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По итогам 2016 года.

ООО "РН-Пурнефтегаз" вошло в тройку лучших дочерних обществ ПАО "НК "Роснефть" по результатам работы в области экобезопасности среди предприятий блока "Разведка и добыча". В рамках смотра-конкурса оценивались результаты работы за 2016 год, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Главным критерием являлось соблюдение требований Федеральных законов РФ "Об охране окружающей среды" и "Об отходах производства и потребления".

В частности, оценивались показатели по обеспечению снижения уровня негативного воздействия на окружающую природную среду по основным экологическим аспектам, обеспечению функционирования системы экоконтроля и мониторинга. Также отслеживалось выполнение программ и планов мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Основными достижениями "РН-Пурнефтегаза" стали крайне низкий удельный показатель выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, высокий уровень утилизации попутного нефтяного газа, а также высокий уровень организации контроля за экологическим состоянием территорий.

Итоги смотра-конкурса были оглашены на заседании в присутствии руководителей структурных подразделений ПАО "НК "Роснефть".

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