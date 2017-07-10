На ИННОПРОМе.

Президент РФ Владимир Путин во время визита на международную промышленную выставку ИННОПРОМ-2017 в Екатеринбурге посетил стенд Русской медной компании.

Главу государства сопровождали врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред президента в УрФО Игорь Холманских, вице-премьер Аркадий Дворкович и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

На стенде одного из ключевых участников выставки - Русской медной компании - Владимира Путина встретил председатель совета директоров холдинга Игорь Алтушкин. Он ознакомил президента с основными направлениями деятельности РМК в горнодобывающей и металлургической отраслях, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе группы компаний.

Посетители ИННОПРОМа могут совершить прогулку по предприятиям группы РМК с помощью новейших технологий виртуальной реальности, а также проследить всю производственную цепочку - от добычи руды до выпуска готовой продукции. Кроме того, у них есть возможность побывать в театре технологий и увидеть голографическое представление.