Из зрительного зала.

На международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017, с 10 июля работающей в Екатеринбурге, началось главное мероприятие - стратегическая сессия на тему "Умное производство: конкуренции моделей vs конкуренция технологий".

В отсутствие президента РФ Владимира Путина, покинувшего МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" сразу по окончании утренней экскурсии, главным действующим лицом дискуссии стал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Также в обсуждении примут участие председатель правления FANUC Йосихару Инаба, президент Volvo Group Мартин Лундстедт, президент Lifan Group Му Ган, генеральный директор DP Technology Дэн Фрайссине и президент International Federation of Robotics Джо Гемма.

В основе дискуссии - обсуждение разнообразных подходов к формированию моделей промышленного развития, существующих в Европе, Азии и США. Участники обсудят условный выбор между своевременным внедрением передовых промышленных технологий и необходимостью в первую очередь определиться со структурой производственного уклада.

В числе зрителей - немало VIP-гостей. Как сообщает корреспондент "Уралинформбюро", впервые вместе на ИННОПРОМ прибыли гендиректор РОСНАНО Анатолий Чубайс и председатель Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.



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