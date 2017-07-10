×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Россиян избавят от оплаты роуминга в БеларусиСегодня в 17:21

  • Текст

А связь поднимут на новый уровень.

Госдума рассмотрит законопроект об отмене роуминга внутри России и Беларуси. Согласно инициативе депутатов от ЛДПР, плата за пользование каналами связи стороннего оператора на территории союзных государств может быть отменена с 1 января 2018 года. Кроме того, россияне и белорусы получат возможность выходить в Интернетом по внутренним тарифам сотовых компаний.

По мнению инициаторов законопроекта, отмена роуминга выведет услуги связи на новый уровень, отвечающий современным мировым тенденциям, а также "позволит обеспечить дальнейшее развитие интеграционных процессов между Россией и Республикой Беларусь".

Ранее глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров поддержал идею отмены роуминга между государствами, однако для начала предложил оценить ее операторам сотовой связи обеих стран, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

И технологично.

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

И "цепочку согласований".

Окутанные теплосетями

Окутанные теплосетями

Вырвутся ли из них к 2022 году?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×