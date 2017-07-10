А связь поднимут на новый уровень.

Госдума рассмотрит законопроект об отмене роуминга внутри России и Беларуси. Согласно инициативе депутатов от ЛДПР, плата за пользование каналами связи стороннего оператора на территории союзных государств может быть отменена с 1 января 2018 года. Кроме того, россияне и белорусы получат возможность выходить в Интернетом по внутренним тарифам сотовых компаний.

По мнению инициаторов законопроекта, отмена роуминга выведет услуги связи на новый уровень, отвечающий современным мировым тенденциям, а также "позволит обеспечить дальнейшее развитие интеграционных процессов между Россией и Республикой Беларусь".

Ранее глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров поддержал идею отмены роуминга между государствами, однако для начала предложил оценить ее операторам сотовой связи обеих стран, передает "Уралинформбюро".