ЕВРАЗ закупит японских технологий на несколько миллиардов рублейСегодня в 17:32
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В перспективе.
Японские инженеры усилят технологическую линейку ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле. Под соответствующим соглашением 10 июля было поставлено три подписи: управляющего директора ЕВРАЗ-НТМК Алексея Кушнарева, руководителя европейского представительства японской компании Nippon steel в Дюссельдорфе Масуды Суичи и управляющего директора ЗАО "Машпром" Александра Котельникова.
Согласно документу, подписанному в рамках ИННОПРОМ-2017, японская сторона обследует установки сухого тушения кокса, а также оборудование углеподготовительного цеха коксохимического производства НТМК и выдаст рекомендации по техническому перевооружению с применением технологий Страны восходящего солнца.
"Это производство давно уже нуждается в техническом перевооружении. Наши специалисты, побывав в Японии, увидели, что производительность их установок в несколько раз превышает производительность наших. Обновление коксохимического производства, как таковое, не дешевое - миллиарды рублей. Мы готовы к этому", - пояснил Алексей Кушнарев, добавив, что конкретных сроков перевооружения пока нет.
В ближайшие дни у ЕВРАЗа крайне насыщенная рабочая повестка. В начале июня компания подписала меморандум о сотрудничестве с ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), который создает основу для подписания нового долгосрочного контракта по производству рельсовой продукции на 2018 год. В подкрепление этого, 11 июля Алексей Кушнарев примет участие в совещании со старшим вице-президентом РЖД Валентином Гапановичем. А уже 12 июля на ИННОПРОМе планируется подписание соглашения с "Белаз-Холдинг".
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