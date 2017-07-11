Президент ТПП РФ продвинет заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 10 июля в 17:57
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За рубежом.
Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин оценит возможности для продвижения российской заявки на ЭКСПО-2025 за рубежом. Об этом шла речь во время встречи главы ТПП с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым на полях ИННОПРОМа.
"Мне кажется, надо подумать, как нашу систему включить в поддержку. У нас большой внешний периметр, как вы знаете. Это наши постоянные представители, это политики и представители российских компаний за рубежом, которым мы выдаем членские билеты. Поэтому, мне кажется, нам нужно правильно сформулировать перед ними задачу", – цитирует Катырина департамент информационной политики региона.
У российской ТПП за рубежом более 30 представительств и свыше 70 деловых советов, передает "Уралинформбюро". Кроме того, палата возглавляет российские части деловых советов ШОС и БРИКС, представляет Россию в Совете директоров Азиатского форума Боао (КНР).
Ранее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что опыт ИННОПРОМа позволит провести ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге на самом высоком уровне.
"Все вы, конечно, знаете, что Екатеринбург борется за право проведения в 2025 году Всемирной выставки ЭКСПО. Евгений Владимирович настойчиво, убежденно, планомерно настаивал на участии. Инициатива Екатеринбурга была официально поддержана мной и правительством России. Теперь надо так же успешно пройти следующий отборочный этап", – сказал глава государства, выступая накануне в столице Урала на церемонии открытия международной промышленной выставки.
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