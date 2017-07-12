"Екатеринбург" и "Косулино".

В Свердловской области открылись сразу два распределительных центра - "Екатеринбург" и "Косулино" общей площадью около 50 тысяч квадратных метров. Современные логистические комплексы одной из ведущих мультиформатных розничных российских компаний X5 Retail Group обеспечат поставки продуктов питания в магазины "Пятёрочка" , "Перекрёсток" и "Карусель" в УрФО, а также откроют путь в другие регионы товарам уральских производителей.

На открытии РЦ "Екатеринбург", состоявшемся 10 июля, побывали вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, генеральные директора торговых сетей "Пятёрочка" и "Перекрёсток" Ольга Наумова и Владимир Сорокин.

"Торговые сети сегодня стали сильными игроками и позволяют своевременно обеспечивать людей качественными и безопасными товарами, а также сдерживают цены. Надеюсь, что другие торговые сети будут брать пример с Х5, который построил для своих магазинов такой современный объект логистики", - отметил вице-премьер.

Из РЦ "Екатеринбург", площадью свыше 35,5 тысячи квадратных метров, товары будут поступать в 1260 магазинов "Пятёрочка", расположенных во всех регионах УрФО, а также отправятся за пределы округа - в Новосибирскую, Омскую, Кемеровские области и Пермский край.

"Одна из наших задач – предложить жителям отдаленных регионов достойный ассортимент и доступные цены на продукты. Новые распределительные центры дают потребителям уникальную возможность выбора свежих товаров даже с коротким сроком годности по доступным ценам, так как сокращают расстояние и время доставки товаров от производителя к покупателю", - отметила гендиректор торговой сети "Пятёрочка" Ольга Наумова.

Следует отметить, что РЦ "Екатеринбург" - это первый объект будущего логопарка "Кольцово", который реализует компания "Атлас Девелопмент" Владимира Городенкера. С открытием двух РЦ число логистических комплексов X5 Retail Group в России выросло до 38, а екатеринбургские логистические площадки X5 стали одними из самых высокотехнологичных. Там применяются такие современные решения, как динамический слоттинг, голосовая комплектация, EDI-системы, позволяющие контролировать постоянное наличие товара на полке и планировать его сбыт, а также RFID-маркировка товара, обеспечивающая онлайн-контроль за его перемещением.

"Здесь реализованы все технические ноу-хау, которые только существуют - полностью безбумажный документооборот, голосовая сборка заказов. Работа грузчика идеально просчитана компьютером, чтобы сотрудник не делал лишних движений, а заказы комплектовались быстро. Также система сама рассчитывает необходимое количество товара для определенного магазина, исходя из сезона, дня недели и промоакций", - рассказал "Уралинформбюро" генеральный директор торговой сети "Перекрёсток" Владимир Сорокин.

Все эти решения, а также системы биометрической идентификации сотрудников позволяют увеличить производительность труда вдвое по сравнению с аналогичными центрами.

Комплекс "Косулино" (13,7 тысяч "квадратов"), открытый одновременно с РЦ "Екатеринбург" в дни проведения ИННОПРОМа, обеспечит продуктами 36 магазинов "Перекрёсток" и 9 гипермаркетов "Карусель" на Среднем и Южном Урале, в Тюменской области, Югре и Перми.

До 90% товаров, которые будут обрабатываться на распределительных центрах X5 в Екатеринбурге - отечественного производства. Среди поставщиков немало и свердловских производителей. При выходе на полную мощность РЦ "Екатеринбург" сможет хранить и распределять продукцию более 480 поставщиков, а "Косулино" - свыше 1000, поясняют представители ритейлера.

Благодаря открытию двух распределительных центров в сети X5 Retail Group создано 6 500 рабочих мест. Бесперебойную работу РЦ "Екатеринбург" обеспечат 480 жителей Свердловской области, "Косулино" - 105.