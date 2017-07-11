РМК инвестирует в Томинский ГОК 65,9 миллиарда рублейСегодня в 10:21
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За четыре года.
Во второй половине 2017 года Русская медная компания планирует приступить к реализации строительной части разработки Томинского месторождения медно-порфировых руд в Челябинской области. Как заявил "Уралинформбюро" вице-президент РМК по финансам Максим Щибрик, это ключевая инвестиция компании, с которой связан существенный качественный и количественный скачок в производстве в ближайшие годы. Инвестиции в течение четырех лет составят 65,9 миллиарда рублей с учетом НДС.
По словам Щибрика, проект будет реализован в два этапа. Первый предполагает строительство крытого рудника с подземной инфраструктурой и первой очереди обогатительной фабрики производительностью 14 миллионов тонн руды в год. На следующем этапе будет построена аналогичная вторая очередь фабрики. Её суммарная производительность составит 28 миллионов тонн руды в год. В ближайшее время РМК ожидает получение разрешения на строительство фабрики.
Первый этап проекта планируется завершить в конце 2019 года, второй – в конце 2021 года. Томинский ГОК будет производить порядка 100-110 тысяч тонн медного концентрата в год.
В планах Русской медной компании в 2017-2018 годах инвестировать 3,9 миллиарда рублей в ЗАО "Карабашмедь". Эти средства будут направлены как на сокращение объемов выбросов производства, так и на улучшение инфраструктуры для обеспечения вывоза увеличивающегося объема продукции.
Также около 450 миллионов рублей будут потрачены на строительство третьего цеха катодов ЗАО "Кыштымский медеэлектролитный завод". После его запуска в марте 2018 года объем производства медных катодов возрастет со 120 до 140 тысяч тонн в год, сообщает корреспондент "Уралинформбюро".
Руководство Русской медной компании оптимистично воспринимает прогнозы по мировому рынку меди. Как отметил Максим Щибрик, если в начале 2016 года цена тонны меди составляла 4 600 долларов, то к началу 2017 года была достигнута отметка в 5 800 долларов.
По его словам, аналитики сходятся во мнении, что в третьем-четвертом квартале текущего года цена составит около 6 000 тонн долларов за тонну, а в ближайшие два года следует ожидать цену в 6 200 долларов. Затем прогнозируется существенный скачок цены из-за снижения запасов и растущих объемов потребления. Если потребление будет расти на 2,7% в год, то производство первичной меди в ближайшие пять лет покажет темп лишь в 1,1%. Основные драйверы роста спроса - альтернативная энергетика и производство гибридных и электроавтомобилей.
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