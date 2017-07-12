ВСМПО будет воспитывать специалистов с детского садаСегодня в 10:21
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Начиная с лего-турниров.
ВСМПО ищет новые способы привлечения молодых кадров. Данная тема обсуждалась на встрече гендиректора титановой корпорации Михаила Воеводина с руководителями учебных заведений Верхней Салды.
Сейчас в городе отмечается отток выпускников. Студенты-технари после окончания учебы оседают в мегаполисах, домой возвращаются единицы. Михаил Воеводин отметил, что озвученные цифры – повод мобилизоваться и выстроить более эффективные планы совместной работы.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Корпорации, представители верхнесалдинского авиаметаллургического техникума предложили ввести профориентационные уроки для школьников. Ректор верхнесалдинского филиала УрФУ Виталий Соловьев озвучил идею проводить на базе института дополнительные занятия для учеников, а также семинары по повышению квалификации педагогов.
По мнению Михаила Воеводина, профориентационная программа, в которую в том числе входят и регулярные лего-турниры для дошкольников, может стать основой для долгосрочного соглашения между Корпорацией и управлением образования городского округа.
"Мы планируем разработать трех или пятилетнюю стратегию развития системы образования и для школьников, и для студентов, куда войдут все предложения. Сегодняшнее совещание – это не перезапуск существующей профориентационной программы, а мозговой штурм ее нового уровня", - отметил Михаил Воеводин.
Он добавил, что предприятие намерено и дальше оказывать финансовую поддержку школам Верхней Салды. А также активно участвовать в реализации совместных проектов, направленных на привлечение молодежи для работы на ВСМПО.
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