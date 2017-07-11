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Россиянам пообещали продать 58 тысяч машин со скидкойСегодня в 13:00

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Ради поддержки автопрома.

В рамках программ льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" за 2017 год по всей России планируется продать 58 350 легковушек. На компенсации выпадающих доходов банков Минпромторгу РФ выделены бюджетные ассигнования в размере 3,75 миллиарда рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства страны.

Рассчитывать на субсидируемый кредит и скидку в 10% от стоимости машины могут покупатели, имеющие двух и более детей или первый раз в жизни приобретающие автомобиль.

Льготы распространяются на покупку машин отечественного производства стоимостью до 1,45 миллиона рублей. Компенсация составит 2/3 от ключевой ставки - то есть 6% годовых.

По программам "Русский тягач", "Русский фермер" и "Свое дело", дающим возможность взять коммерческий транспорт в лизинг с увеличенным субсидируемым процентом (12,5% вместо прежних 10%), намечено реализовать 350 тысяч автомобилей.

В целом в текущем году на поддержку отечественного автопрома в бюджете заложено 62,3 миллиарда рублей.

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