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В Екатеринбурге ищут инвестора для сушки канализационных отходовСегодня в 13:05

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Скоро их будет некуда девать.

На Среднем Урале может быть создано предприятие по сушке иловых отложений с екатеринбургского "Водоканала" и еще 10 аналогичных предприятий области. Власти ищут инвестора, готового вложить в проект 630 миллионов рублей.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал", с 1 июля 2017 года осадки относятся не к 5 классу опасности, а к 4. Хоронить их на существующих полигонах нельзя.

Между тем, каждые сутки на водоканалах образуется порядка 250 тонн иловых осадков. Ежегодно для их хранения необходима площадь равная 25 футбольным полям. Сейчас отложения складируются на иловых полях аэрационных станций, но место на них скоро закончится.

У МУП "Водоканал" Екатеринбурга имеется необходимое оборудование для переработки отходов. Предприятие готово предоставить его инвестору, готовому заняться сушкой отложений.

"Это оборудование может уменьшать отложения в 10 раз. Есть цементные заводы, которые готовы забирать и использовать отходы. Возможны разные варианты сотрудничества с инвестором. Это оборудование может быть отдано ему в концессию. Сумма 630 миллионов необходима для того, чтобы сделать из набора оборудования работающее предприятие", - пояснили в пресс-службе "Водоканала".

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