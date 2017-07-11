В Екатеринбурге ищут инвестора для сушки канализационных отходовСегодня в 13:05
- Текст
Скоро их будет некуда девать.
На Среднем Урале может быть создано предприятие по сушке иловых отложений с екатеринбургского "Водоканала" и еще 10 аналогичных предприятий области. Власти ищут инвестора, готового вложить в проект 630 миллионов рублей.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал", с 1 июля 2017 года осадки относятся не к 5 классу опасности, а к 4. Хоронить их на существующих полигонах нельзя.
Между тем, каждые сутки на водоканалах образуется порядка 250 тонн иловых осадков. Ежегодно для их хранения необходима площадь равная 25 футбольным полям. Сейчас отложения складируются на иловых полях аэрационных станций, но место на них скоро закончится.
У МУП "Водоканал" Екатеринбурга имеется необходимое оборудование для переработки отходов. Предприятие готово предоставить его инвестору, готовому заняться сушкой отложений.
"Это оборудование может уменьшать отложения в 10 раз. Есть цементные заводы, которые готовы забирать и использовать отходы. Возможны разные варианты сотрудничества с инвестором. Это оборудование может быть отдано ему в концессию. Сумма 630 миллионов необходима для того, чтобы сделать из набора оборудования работающее предприятие", - пояснили в пресс-службе "Водоканала".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:16
Инвесторы вложат в свердловское ЖКХ 4 миллиарда рублей
Коммунальные сети изношены на 60%.Сегодня в 18:12
"Лечение" ауры обошлось жительнице Башкирии в несколько миллионов
Мошенников ищут.Сегодня в 17:54
В России проведут биометрическую "перепись"
Для пользования банковскими услугами.Сегодня в 17:52
В Екатеринбурге мигранты устроили нарколабораторию
В частном доме.Сегодня в 17:50
ИННОПРОМ-2017 принес Среднему Уралу проекты на 15 миллиардов рублей
Несколькими подписями Куйвашева.Сегодня в 17:50
В Екатеринбурге снесут частные дома на Шейнкмана
Для расширения улицы.Сегодня в 17:42
Жителей тюменского села терроризируют собаки
Следователи взяли след.Сегодня в 17:34
В Тобольске будут судить банду наркоторговцев
На скамье подсудимых 7 человек.Сегодня в 17:34
Тысячи жителей Югры не получают льготные лекарства
Их попросту нет в наличии.Сегодня в 17:30
Материнский капитал хотят потратить на газификацию
Жилья.Сегодня в 17:21
Челябинцы задыхаются от запаха канализации
Вперемежку с заводскими выбросами.Сегодня в 17:21
В лагере на Южном Урале дети заболели менингитом
В ЧП разбирается прокуратура.Сегодня в 17:09
ИННОПРОМ-2017 бьет рекорды посещаемости
За два дня - 44 000 человек.Сегодня в 17:08
ВСМПО-Ависма привезла на ИННОПРОМ высокотехнологичную продукцию
Для проектов Bombardier и Boeing.Сегодня в 17:07
Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО поддержат партнеры Минпромторга.
Мантуров гарантирует.
Главные новости
- Сегодня в 17:01Корея официально стала главным партнером ИННОПРОМа-2018
- Сегодня в 16:26Мантуров дал старт разработке Томинского месторождения меди
- Сегодня в 15:34Под Ирбитом иномарка сделала десятикратное сальто
- Сегодня в 12:47Метро в Екатеринбурге будут строить на деньги Пенсионного фонда
- Сегодня в 12:05На развитие Нижнего Тагила потребуется 30 миллиардов
Аналитика
Куйвашев сказал: "Вкусно!"
И технологично.
Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей
И "цепочку согласований".
Окутанные теплосетями
Вырвутся ли из них к 2022 году?