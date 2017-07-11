×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Boeing показал пример сотрудничества со Средним УраломСегодня в 15:31

  • Текст

Всей авиастроительной отрасли.

Сотрудничество корпорации Boeing и Свердловской области будет расширено. Дальнейшие планы по взаимодействию на полях ИННОПРОМа обсудили глава региона Евгений Куйвашев и президент "Boeing в России и СНГ" Сергей Кравченко, передает "Уралинформбюро".

"Решение, принятое компанией Boeing о расширении сотрудничества с нашим регионом, в частности с "ВСМПО-Ависма", имеет большое значение для всех сторон этого взаимовыгодного партнерства. Предстоящее в августе 2018 года открытие второго завода Ural Boeing Manufacturing на площадке ОЭЗ "Титановая долина" – это пример крупномасштабного международного сотрудничества, в рамках которого каждая из сторон максимально полезна друг другу", – заявил врио губернатора.

Как отмечает департамент информационной политики области, Евгений Куйвашев подчеркнул, что опыт Boeing по сотрудничеству со Свердловской областью может быть интересен и другим зарубежным компаниям. В частности, специализирующимся на приборостроении, производстве компонентов, авиатехники, оборудования для металлообработки, производстве композиционных материалов, медицинской продукции.

Сергей Кравченко, со своей стороны, убежден, что реализация совместного проекта в "Титановой долине" имеет большое значение для всей авиастроительной отрасли.

Стоит напомнить, что первое совместное предприятие Boeing и "ВСМПО-АВИСМА" – Ural Boeing Manufacturing – было открыто в 2009 году. Новый завод, который появится в 2018 году, создаст 230 рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составляет около 5,6 миллиарда рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «ИННОПРОМ-2017»

Главные новости

Аналитика

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

И технологично.

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

И "цепочку согласований".

Окутанные теплосетями

Окутанные теплосетями

Вырвутся ли из них к 2022 году?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×