Всей авиастроительной отрасли.

Сотрудничество корпорации Boeing и Свердловской области будет расширено. Дальнейшие планы по взаимодействию на полях ИННОПРОМа обсудили глава региона Евгений Куйвашев и президент "Boeing в России и СНГ" Сергей Кравченко, передает "Уралинформбюро".

"Решение, принятое компанией Boeing о расширении сотрудничества с нашим регионом, в частности с "ВСМПО-Ависма", имеет большое значение для всех сторон этого взаимовыгодного партнерства. Предстоящее в августе 2018 года открытие второго завода Ural Boeing Manufacturing на площадке ОЭЗ "Титановая долина" – это пример крупномасштабного международного сотрудничества, в рамках которого каждая из сторон максимально полезна друг другу", – заявил врио губернатора.

Как отмечает департамент информационной политики области, Евгений Куйвашев подчеркнул, что опыт Boeing по сотрудничеству со Свердловской областью может быть интересен и другим зарубежным компаниям. В частности, специализирующимся на приборостроении, производстве компонентов, авиатехники, оборудования для металлообработки, производстве композиционных материалов, медицинской продукции.

Сергей Кравченко, со своей стороны, убежден, что реализация совместного проекта в "Титановой долине" имеет большое значение для всей авиастроительной отрасли.

Стоит напомнить, что первое совместное предприятие Boeing и "ВСМПО-АВИСМА" – Ural Boeing Manufacturing – было открыто в 2009 году. Новый завод, который появится в 2018 году, создаст 230 рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составляет около 5,6 миллиарда рублей.