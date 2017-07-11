×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Титановая долина" заключила на ИННОПРОМе рекордную сделкуСегодня в 14:50

  • Текст

На 10 миллиардов рублей.

На международной выставке ИННОПРОМ-2017 совершена рекордная по объему инвестиций сделка.

Соглашение о намерении построить на Среднем Урале завод по производству плит OSB в присутствии главы региона подписали представители ОЭЗ "Титановая долина" и российской деревообрабатывающей компании "Современные технологии обработки древесины" ("СТОД").

Для "Титановой долины" это будет самая крупная сделка в истории, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОЭЗ. Если верить бизнес-плану компании, объем инвестиций в проект достигнет 10 миллиардов рублей. Под него управляющая компания Особой экономической зоны зарезервировала участок площадью 680 тысяч квадратных метров.

"Титановая долина" вступила в переговоры примерно полгода назад, презентовав площадку в числе первых. Важно отметить, что на начальном этапе фактор близости к Екатеринбургу для инвестора был приоритетней преференции особой экономической зоны. Поэтому прежде чем вернуться к нам, инвестор ознакомился с потенциалом всех индустриальных парков в регионе, в том числе частных в границах Екатеринбурга", - отметил гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" Артемий Кызласов.

Согласно документу, "СТОД" получит статус резидента и приступит к строительству завода уже в 2017 году. Ориентировочный срок запуска производства мощностью 300 тысяч кубических метров OSB-плит в год - конец 2019 года.

На предприятии будет создано 400 новых рабочих мест, в планах – появление еще порядка 800 вакансий в смежных снабжающих организациях (лесозаготовка, вывозка леса). К 2030 году благодаря новому инвестору в бюджет Среднего Урала поступит около 2,7 миллиардов рублей налоговых отчислений, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

Ранее по теме:
В "Титановой долине" построят два крупных завода

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

И технологично.

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

И "цепочку согласований".

Окутанные теплосетями

Окутанные теплосетями

Вырвутся ли из них к 2022 году?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×