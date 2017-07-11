На 10 миллиардов рублей.

На международной выставке ИННОПРОМ-2017 совершена рекордная по объему инвестиций сделка.

Соглашение о намерении построить на Среднем Урале завод по производству плит OSB в присутствии главы региона подписали представители ОЭЗ "Титановая долина" и российской деревообрабатывающей компании "Современные технологии обработки древесины" ("СТОД").

Для "Титановой долины" это будет самая крупная сделка в истории, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОЭЗ. Если верить бизнес-плану компании, объем инвестиций в проект достигнет 10 миллиардов рублей. Под него управляющая компания Особой экономической зоны зарезервировала участок площадью 680 тысяч квадратных метров.

"Титановая долина" вступила в переговоры примерно полгода назад, презентовав площадку в числе первых. Важно отметить, что на начальном этапе фактор близости к Екатеринбургу для инвестора был приоритетней преференции особой экономической зоны. Поэтому прежде чем вернуться к нам, инвестор ознакомился с потенциалом всех индустриальных парков в регионе, в том числе частных в границах Екатеринбурга", - отметил гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" Артемий Кызласов.

Согласно документу, "СТОД" получит статус резидента и приступит к строительству завода уже в 2017 году. Ориентировочный срок запуска производства мощностью 300 тысяч кубических метров OSB-плит в год - конец 2019 года.

На предприятии будет создано 400 новых рабочих мест, в планах – появление еще порядка 800 вакансий в смежных снабжающих организациях (лесозаготовка, вывозка леса). К 2030 году благодаря новому инвестору в бюджет Среднего Урала поступит около 2,7 миллиардов рублей налоговых отчислений, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.



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