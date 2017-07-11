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ИННОПРОМ-2017 принес Среднему Уралу проекты на 15 миллиардов рублейСегодня в 17:50

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Несколькими подписями Куйвашева.

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев 11 июля подписал на международной выставке ИННОПРОМ-2017 ряд соглашений, которые будут способствовать расширению контактов в промышленной и экономической сферах, а также повышению экспортного потенциала региона.

Глава региона поставил свою подпись под соглашениями вместе с топ-менеджерами крупных компаний и организаций: с вице-президентом по техническому развитию "Объединенной судостроительной корпорации" Дмитрием Колодяжным, гендиректором "Российского экспортного центра" Петром Фрадковым, гендиректором "Ассоциации европейского бизнеса" Франком Шауффом.

Еще несколько документов были подписаны в его присутствии, передает "Уралинформбюро". К примеру, "Уральский оптико-механический завод" договорился с корейской компанией Bionet Co. Ltd о взаимодействии при производстве медицинских изделий на территории России, а ООО "Современные технологии обработки древесины" и ОЭЗ "Титановая долина" подписались под проектом о строительстве двух заводов: по производству OSB-плит за 10 миллиардов рублей и по производству LVL-балок за 5 миллиардов рублей.

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