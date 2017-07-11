Мантуров дал старт разработке Томинского месторождения медиСегодня в 16:26
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На ИННОПРОМе.
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и председатель Совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин запустили разработку Томинского месторождения медно-порфировых руд. Торжественная церемония состоялась 11 июля в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017 в Екатеринбурге.
В мероприятии также приняли участие врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и член совета директоров РМК Тимербулат Каримов.
Томинское месторождение, запасы которого оценивают в 600 миллионов тонн руды, находится в Сосновском районе Челябинской области. Оно было открыто в 1957 году и входит в 50 самых крупных участков недр в мире.
РМК планирует возвести на месторождении Томинский горно-обогатительный комбинат, который будет включать Томинский и Калиновский карьеры, а также обогатительную фабрику.
Проект реализуют в два этапа. К концу 2019 года предполагается построить крытый рудник с подземной инфраструктурой и первую очередь обогатительной фабрики. На следующем этапе - до конца 2021 года - будет возведена аналогичная вторая очередь фабрики.
Предполагается, что Томинский ГОК будет ежегодно перерабатывать 28 миллионов тонн медно-порфировой руды и выпускать до 500 тысяч тонн медного концентрата.
На будущем комбинате РМК планирует внедрить стандарт "Умная медь", который предполагает максимально эффективное, высокотехнологичное и безопасное производство. Инновационные технологии позволят обогащать медно-порфировую руду с содержанием меди 0,4%.
Кроме того, соблюдение стандарта предполагает максимально бережное отношение к окружающей среде. В частности, для сокращения образования пыли и возвращения ее в производственный оборот на всех основных участках фабрики будет установлено аспирационное оборудование. Замкнутая система водоснабжения производства позволит многократно использовать технологическую воду после цикла очистки, исключая попадание производственных стоков в природные водоемы.
"Запуск производства будет способствовать развитию отечественной минерально-сырьевой базы и позволит России укрепить свои позиции на международном рынке. В процессе разработки проекта мы изучали лучшие мировые практики производства и уверены в том, что Томинский ГОК станет самым "умным" предприятием отрасли. А это значит – самым безопасным, высокотехнологичным и ответственным", - отметил Игорь Алтушкин.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, проект даст импульс развитию промышленного потенциала Челябинской области. Общая сумма налоговых отчислений за время работы Томинского ГОКа составит порядка 120 миллиардов рублей. На предприятии будет создано 1 200 рабочих мест. Приоритет в трудоустройстве получат жители Сосновского и Коркинского районов, а также Челябинска. Дополнительно до 3 000 рабочих мест может быть создано в организациях-контрагентах будущего комбината.
В 14 километрах от будущего ГОКа находится Коркинский угольный разрез – крупнейшая в Европе горная выработка глубиной 500 метров и 3 километра в диаметре. Эндогенные пожары и оползни Коркинского разреза являются серьезной экологической проблемой.
По проекту РМК закладочный материал, произведенный на Томинском ГОКе из хвостов обогащения, будет транспортироваться по трубопроводу в Коркинский разрез, заполняя пространство выработки. В результате удастся потушить эндогенные пожары и обеспечить устойчивость бортов разреза.
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