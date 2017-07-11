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Корея официально стала главным партнером ИННОПРОМа-2018Сегодня в 17:01

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Она уже готовит план участия.

Республика Корея подтвердила участие в качестве страны-партнера в международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018, которая пройдет в Екатеринбурге. Соответствующий меморандум 11 июля на встрече с врио губернатора Свердловской области подписал чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в РФ Пак Ро Бёк.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона, в ходе беседы были намечены мероприятия по подготовке к следующей выставке.

"ИННОПРОМ – это замечательная площадка для общения между специалистами, обмена мнениями, построения планов и подписания контрактов. Считаю необходимым приступить к подготовке этого мероприятия заблаговременно. Для нас очень важно информировать корейское деловое сообщество о возможностях Среднего Урала по развитию сотрудничества", – отметил Евгений Куйвашев.

Глава Свердловской области предложил гостям рассмотреть возможность заинтересованным южнокорейским компаниям и отраслевым союзам заранее продемонстрировать экономический и инвестиционный потенциалы региона. Презентация намечена на начало 2018 года, она пройдет на площадке посольства Республики Корея в Москве.

Стоит отметить, что решение об участии в ИННОПРОМ-2018 в качестве главного партнера корейская сторона приняла еще в 25 августа 2016 года в Сеуле - на 15-м заседании Совместной Российско-Корейской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Рады возможности стать страной-партнером выставки в 2018 году. Я уверен, что мы проведем наше мероприятие на высоком уровне. Готовы знакомить корейский бизнес с экономическим и промышленным потенциалами Свердловской области", – подчеркнул Пак Ро Бёк.

Национальная экспозиция Республики Корея представлена на площадке ИННОПРОМа и в 2017 году. Она включает 30 компаний в области производства оборудования для строительной, нефтяной, газовой, аэрокосмической, вакуумной, судостроительной и автомобильной отраслей.

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