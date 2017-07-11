За два дня - 44 000 человек.

За первые два дня работы международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге на ее посещение зарегистрировались 44 000 гостей. Об этом журналистам рассказал врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Отдача наших экспонентов и партнеров, которые тут представлены, гораздо выше, и в целом работа очень достойная. Однозначно приехало больше гостей по сравнению с прошлым и позапрошлым годом. Увеличили число людей, занятых с гостями ИННОПРОМа. Хочу сказать, что только за вчерашний день зарегистрировалось 34 000 человек, на сегодняшний день - 44 000. Это - рекордный показатель регистрации гостей и нашей работы", - отметил он.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2017 проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. На этот раз она посвящена "умному производству". Страной-партнером выступает Япония, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что ИННОПРОМ-2016 за четыре дня работы посетили 60 000 человек.