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Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО поддержат партнеры Минпромторга.Сегодня в 17:07

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Мантуров гарантирует.

Большинство зарубежных партнёров Минпромторга РФ, прибывших на ИННОПРОМ, поддерживают заявку Екатеринбурга в борьбе за ЭКСПО-2025. Об этом заявил 11 июля министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, сообщает "Уралинформбюро".

"У нас не получилось победить в конкурсе на ЭКСПО-2020, но если мы объединим усилия, полученный опыт не пройдет даром, — сообщил он на брифинге. — Наши зарубежные партнёры, с которыми мы беседовали на выставке, поддерживают заявку (России – прим.ред). Надеюсь, в ноябре 2018 года их голоса на Ассамблее бюро международных выставок будут отданы за Екатеринбург".

В ходе общения министра с журналистами был задан вопрос о судьбе "Уралвагонзавода", который недавно вошел в корпорацию "Ростех". "Холдинг планирется как бронетанковый, - заверил Денис Мантуров. — Однако президент Путин поставил задачу: к 2030 году по всем предприятия ОПК иметь не меньше 50% гражданской продукции. Мы открыты к диалогу и готовы рассматривать предложения от Ростеха, развивая принципы частно-государственного партнерства".

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